POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 5.000 EUR Sachschaden - Unfallverursacher flüchtet vom Unfallort - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagmorgen zwischen 0:15 und 10 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ferdinand-Porsche-Straße abgestellten Opel Zafira am Heck beschädigt, der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

