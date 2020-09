Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal

Rhein-Neckar-Kreis - Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt 2. Pressemeldung

Angelbachtal (ots)

Am Sonntagnachmittag, um 17:38 Uhr, wurden die Rettungskräfte zu einem Gasaustritt in die Ringstraße in Angelbachtal gerufen. Dort war die Gasversorgungsleitung eines Hauses vermutlich durch Baggerarbeiten beschädigt worden. Mit dem Eintreffen erster Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und dem Polizeirevier Sinsheim strömte noch Gas aus der beschädigten Versorgungsleitung. Neben großflächigen Absperrmaßnahmen wurden insgesamt 43 Person aus den benachbarten Häusern evakuiert. Der alarmierte Energieversorger konnte den Gasaustritt um 18:11 Uhr zunächst provisorisch stoppen. Gegen 18:49 Uhr war das Leck der beschädigten Gasleitung wieder vollständig geschlossen und alle Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren. Personen wurden beim dem Vorfall nicht verletzt. Die Feuerwehren Sinsheim und Angelbachtal, der Rettungsdienst und das Polizeirevier Sinsheim waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Thomas Schwemmle -PvD-

Telefon: 0621 174-3333

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell