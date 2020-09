Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal

Rhein-Neckar-Kreis

Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt

1. Pressemeldung

Angelbachtal (ots)

Am Sonntag gegen 17.30 Uhr, wurde vermutlich bei Baggerarbeiten in der Ringstraße eine Gasleitung beschädigt. Es kommt nach Messungen der Feuerwehr zu Gasaustritt. Die Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei sind am Laufen. Die umliegenden Häuser wurden evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Harald Fahldiek

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell