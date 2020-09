Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Deufringen: Kollision mit geparktem Fahrzeug, eine leicht verletzte Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:45 Uhr, befuhr die 22-jährige Lenkerin eines Mercedes die Aidlinger Straße in Richtung Aidlingen. Hierbei übersah sie aufgrund eines vor ihr fahrenden Fahrzeugs einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Mercedes und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Aufgrund des Aufpralles zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 12.000 Euro.

