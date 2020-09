Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidien Heilbronn und Ludwigsburg: BAB 81/Steinheim an der Murr: 40-Jähriger wegen Rauschgifthandels in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Einen bedeutenden Fahndungserfolg konnte die Polizei am Mittwoch auf der Bundesautobahn 81 verzeichnen. Beamten des zum Polizeipräsidium Heilbronn gehörenden Verkehrsdienstes Weinsberg war zunächst im Bereich der Autobahnraststätte Wunnenstein-West ein älterer VW Polo aufgefallen. Zur Personen- und Fahrzeugkontrolle wurde der VW durch die Polizeibeamten auf den Parkplatz Kälbling geleitet. Hinter dem Fahrersitz des PKW entdeckten die Beamten einen Müllsack. Mit einer Durchsuchung des PKW war der 40 Jahre alte Fahrer in der Folge einverstanden. Die Beamten förderten nun 50 Plastikdosen und zwei Haschischplatten zutage, die sich im Müllsack befunden hatten. Die Dosen waren mit Marihuana befüllt. Insgesamt befand sich etwa 1 Kilogramm Rauschgift in dem PKW. In den Seitenfächern der Fahrzeugtüren fanden die Polizisten darüber hinaus mehrere Geldscheinbündel im Gesamtwert einer vierstelligen Summe und in der Mittelkonsole zwei Einhandmesser. Die Drogen, das Bargeld sowie die Messer wurden beschlagnahmt. Der 40 Jahre alte Deutsche wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Betäubungsmittelhandels gegen den Tatverdächtigen, setzte diesen in Vollzug und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen zwischenzeitlich übernommen.

