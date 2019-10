Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter richtet Schaden in Kirche an

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter richtete am Montag einen Sachschaden von ca. 250 Euro in der Kirche St. Hedwig in der Karlsruher-Waldstadt an. Der Unbekannte beschädigte zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr in der Kirche diverse Kerzen, Blumengestecke sowie Bücher. Im Anschluss verließ er die Kirche bislang unerkannt. Das Polizeirevier Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen die sich unter der Telefonnummer 0721/967180 melden können.

