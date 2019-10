Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Neuhausen - Einbruch in Einfamilienhaus

Neuhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag 15:00 und Montag 13:30 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Schauinslandstraße in Neuhausen ein. Mittels eines Hebelwerkzeugs verschafften sie sich über das Wohnzimmerfenster Zutritt. Mehrere Schränke und Kommoden wurden im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss geöffnet und nach Wertgegenständen durchwühlt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst in Karlsruhe zu melden.

Kai Kremer, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell