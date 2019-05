Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in Hörde

Dortmund (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige haben am gestrigen Montagabend (27. Mai) einen elfjährigen Jungen in der Nortkirchenstraße zunächst festgehalten und anschließend in ein Gebüsch gestoßen. Bevor sie ihm das Handy wegnehmen konnten, gelang es dem Jungen davonzulaufen.

Ermittlungen zufolge griffen die beiden Tatverdächtigen den Elfjährigen gegen 18.55 Uhr in Höhe der Unterführung der Haltestelle "Rombergpark" an. Sie hielten ihm sowohl die Augen als auch den Mund zu und stießen ihn anschließend in ein Gebüsch. Hier forderten sie den Jungen auf, das Handy herauszugeben. Der Elfjährige konnte jedoch wieder aufstehen und an den Beiden vorbeilaufen. Aus einem Versteck heraus rief er anschließend mit seinem Handy die Polizei.

Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um zwei männliche Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Einer trug zur Tatzeit eine blaue Trainingsjacke, eine Jogginghose und eine Kappe in den Farben Blau und Gold. Der zweite Jugendliche trug ebenfalls eine Jogginghose und eine Jacke der Marke Kappa. Er war etwa 1,50 m groß und hatte kurze braune Haare.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den beiden Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

