POL-DO: Diebstahlsversuch auf Firmengelände in Derne - Polizei sucht Zeugen!

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag (28.5.) an der Gneisenauallee auf das Gelände einer Firma für Reisemobile geklettert. Nachdem sie offenbar ohne Beute geflüchtet sind, sucht die Polizei nun Zeugen.

Gegen Mitternacht löste der Alarm am dortigen Gelände aus. Den ersten Hinweisen nach waren zwei Personen mit schmaler Statur über den Zaun geklettert.

Die anschließende Fahndung - in die auch ein Diensthund sowie ein Hubschrauber eingebunden waren - verlief negativ. Allerdings fanden die Beamten Aufbruchswerkzeug sowie 14 Kennzeichen-Paare. Fünf von ihnen waren im Vorfeld als gestohlen gemeldet worden.

Die Polizei sucht nun Zeugen! Haben Sie zur Tatzeit verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen? Möglicherweise haben die Täter auch ein Fahrzeug benutzt. Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 entgegen.

Bereits am 21. Mai kam es gegen Mitternacht zu einem gleichgelagerten Fall an besagtem Firmengelände. Hierbei konnten Polizisten im Rahmen der Fahndung einen 40-jährigen Polen ohne Wohnsitz in Deutschland vorläufig festnehmen. Dieser sitzt mittlerweile in U-Haft. Weitere Personen flüchteten.

Ob die beiden Fälle miteinander in Verbindung stehen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

