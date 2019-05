Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Kleintransporter und Lkw geraten bei Unfall auf der Autobahn in Brand

Dortmund (ots)

Wie bereits mit Pressemeldung lfd. Nr. 0599 berichtet, ereignete sich heute Morgen (28. Mai) um 09:39 Uhr auf der A 1 in Fahrtrichtung Köln, zwischen der Anschlussstelle Schwerte und dem Westhofener Kreuz, ein Unfall. In Folge des Unfalls gerieten ein Kleintransporter und ein Lkw Anhänger in Brand.

Aus bislang ungeklärter Ursache war zur Unfallzeit der Fahrer des Kleintransporters mit seinem Fahrzeug auf das Heck des davor befindlichen Sattelzuges aufgefahren. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge verletzten sich und wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser transportiert.

Ein Feuerwehrmann zog sich Verletzungen beim Löschen des Brandes zu, als zwei Reifen explodierten. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert.

Nachdem die A 1 zunächst in beiden Richtungen gesperrt war, konnte die Fahrbahn in Richtung Bremen um kurz nach 10 Uhr wieder frei gegeben werden.

Die Richtungsfahrbahn Köln blieb bis um kurz nach 12 Uhr komplett gesperrt, seit 11:54 Uhr ist der linke Fahrstreifen wieder befahrbar.

Aufgrund des Brandes wurden der mittlere und rechte Fahrstreifen beschädigt. Für die Räumung der Unfallstelle, Begutachtung des Schadens und die mögliche Reparatur wird diese Sperrung voraussichtlich noch bis 15 Uhr andauern.

Wir berichten nach.

Siehe auch PM lfd. Nr. 0599: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4282452

