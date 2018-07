POL-SO: Ense-Parsit - Einbrecher hatten es auf Zigaretten abgesehen

Ense (ots) - In der Nacht zu Mittwoch drangen unbekannte Täter durch ein Seitenfenster in einen Verbrauchermarkt An der Windmühle ein. In den Geschäftsräumen öffneten sie gewaltsam im Kassenbereich den Behälter für Zigaretten und entwendeten nach ersten Feststellungen Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

