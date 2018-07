POL-SO: Lippetal-Lippborg - Motorradfahrer übersehen

Lippetal (ots) - Ein 50-jähriger Autofahrer aus Ahlen fuhr am Mittwochmorgen gegen 07:20 Uhr auf der Dolberger Straße Richtung Lippborg. Als es vor einer dortigen Baustelle zu einem Rückstau kam, wendete er seinen PKW und übersah dabei einen 19-jährigen Motorradfahrer aus Hamm, der von hinten am Stau vorbeifuhr. Es kam zur Kollision bei der beide Unfallbeteiligten verletzt, und mit Rettungstransportwagen in Krankenhäuser gebracht wurden. De Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf etwa 10000 Euro beziffert. (fm)

