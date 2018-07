POL-SO: Lippstadt - 13-jährigen Radfahrer übersehen

Lippstadt (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 16:00 Uhr fuhr ein 79-jähriger Rentner aus Lippstadt auf der Barbarossastraße in Richtung Beckumer Straße. Als er nach links in die Chalybäusstraße abbog übersah er einen 13-jährigen Schüler, der auf seinem Rad in Richtung Wiedenbrücker Straße unterwegs war. Das Vorderrad des Rades kollidierte mit der Fahrzeugfront und der Schüler wurde erst auf die Motorhaube und von dort auf die Straße geschleudert. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die anschließend in einem Krankenhaus versorgt wurden. (fm)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell