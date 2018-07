POL-SO: Soest - Hecke in Brand gesetzt

Soest (ots) - Gegen 17:35 Uhr beobachtete ein Zeuge am Dienstag wie sich am Danziger Ring, in Höhe einer Kleingartenanlage, ein junger Mann im Bereich einer Hecke bückte. Anschließend begann die Hecke sofort zu qualmen und zu brennen. Letztlich wurde die Hecke, die den Bürgersteig von der Kleingartenanlage trennte, auf einer Länge von 30 Metern durch die Flammen zerstört. Mitglieder der Kleingartenanlage verhinderten unter Einsatz eigener Feuerlöscher ein weiteres Ausbreiten des Feuers. Der Schaden wurde auf mindestens 1000 Euro beziffert. Der vermutliche Brandstifter wurde wie folgt beschrieben: Zirka 19 Jahre alt, schlanke Statur, 170 Zentimeter groß, blonde, kurze Haare. Er trug helle Kleidung und trug einen hellen Rucksack. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf diese Person geben können, die unter Umständen im Nahbereich des Brandortes wohnhaft ist. Telefon: 02921-91000. (fm)

