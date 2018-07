POL-SO: Geseke-Langeneicke - Vorfahrt missachtet

Geseke (ots) - Eine 43-jährige Frau aus Geseke fuhr am Dienstag gegen 18:00 Uhr auf dem Lipperweg von Lippstadt in Richtung Störmede. Beim Überqueren der K67 missachtete sie die Vorfahrt eines 35-jährigen Autofahrers der die K67 von Langeneicke in Richtung Ehringhausen unterwegs war. Durch die Kollision wurde die 42-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihre 24-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9800 Euro. (fm)

