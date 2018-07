POL-SO: Soest - Bushaltestelle zerstört

Soest (ots) - Dienstagabend gegen 22:30 Uhr informierten Zeugen die Polizei über eine Sachbeschädigung auf dem Hansaplatz. Zwei junge Männer hatten eine Glasscheibe der Haltestelle zerstört. Noch im Nahbereich konnten zwei Tatverdächtige gestellt werden. Es handelte sich um einen 22-jährigen Mann aus Bad Sassendorf und einen 18-Jährigen aus Soest. Die Beamten sprachen die beiden Männer an, sie waren stark alkoholisiert und verhielten sich aggressiv und beleidigend. Der 18-Jährige wurde noch mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert, da er eine stark blutende Verletzung am Handgelenk hatte. Der 22-Jährige kam einem Platzverweis nicht nach und beleidigte die Beamten. Letztlich wurde er in Gewahrsam genommen. Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung wurden gefertigt. (fm)

