POL-SO: Bad Sassendorf - Schranke durchbrochen

Bad Sassendorf (ots) - Gas und Bremspedal verwechselte am Dienstag gegen 17:00 Uhr eine 68-jährige Autofahrerin aus Hamm. Als die den Parkplatz eines Hotels verließ beugte sie sich aus dem Fahrzeugfenster um den Automaten zu erreichen. Da die Entfernung auch da noch zu groß war, löste sie die Handbremse und das Auto schoss nach vorn. Bei ihrem unkontrollierten Fahrweg in die Hecke riss sie die Parkplatzschranke ab und beschädigte ein weiteres Fahrzeug. Der Sachschaden wurde auf etwa 7000 Euro geschätzt. Die 68-Jährige stand unter Schock und war leicht verletzt. Vorsorglich wurde sie mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. (fm)

