POL-DO: Erstmeldung: Sprinter und Lkw geraten bei Unfall auf der Autobahn in Brand

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0599

Nach einem Unfall auf der A 1 in Fahrtrichtung Köln, zwischen der Anschlussstelle Schwerte und dem Westhofener Kreuz, gerieten eins oder die beiden beteiligten Fahrzeuge in Brand.

Der Unfallhergang ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Kleintransporter in einen Sattelschlepper gefahren sein.

Die Autobahn ist derzeit in beiden Fahrtrichtungen - Köln und Bremen - gesperrt. Auch die Zufahrt zur Autobahn in Fahrtrichtung Köln, in Schwerte, wurde umgehend gesperrt. Rettungskräfte der Feuerwehr und Polizei befinden sich am Einsatzort.

Bitte bilden Sie eine Rettungsgasse und halten Sie diese frei!

Wir berichten nach.

