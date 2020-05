Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugbrand nach Unfall

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Endersbacher Straße hat am Mittwochnachmittag (27.05.2020) ein Audi Feuer gefangen und ist offenbar komplett ausgebrannt. Die 84-jährige Fahrerin eines Audi A6 fuhr gegen 15.45 Uhr auf der Endersbacher Straße in Richtung Fellbach, als sie möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf zusammenstieß. Kurz nachdem die 84-Jährige ihr Auto verlassen hatte, geriet es aus noch ungeklärter Ursache in Brand, den alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr löschten. Am Audi entstand offenbar Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, die Fahrerin blieb unverletzt. Das Feuer griff nicht auf den geparkten VW Golf über, allerdings entstand ein Sachschaden am Fahrbahnbelag in noch unbekannter Höhe.

