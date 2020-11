Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 2,42 Promille Atemalkoholkonzentration bei Fahrzeugführer festgestellt

NienburgNienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Bei einer Verkehrskontrolle Am Rehhagen wurde am 22.11.2020 gegen 14:40 Uhr ein grauer Mercedes kontrolliert. Da der 44-jährige Nienburger nicht Anlieger war, sollte ein Verwarngeld in Höhe von 20 EUR erhoben werden. Bei diesem Gespräch fiel den kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest brachte die Beeinflussung schließlich schwarz auf weiß "ans Tageslicht". Gegen den Nienburger wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt. Anschließend wurde im Krankenhaus eine Blutprobe durch einen Arzt vorgenommen. Der Mann wurde nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen entlassen.

