Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrskontrollen Am Rehhagen durchgeführt

NienburgNienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Nach einem Verkehrsunfall vom 27.10.2020 in der Straße Am Rehhagen in Nienburg, bei dem ein 40-jähriger Hannoveraner schwer verletzt wurde, führte die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg dort verstärkt Kontrollen durch. Zu verschiedenen Uhrzeiten und Werktagen, aber auch am Wochenende, kontrollierte die Polizei den Durchgangsverkehr in der Straße Am Rehhagen, die ausschließlich für Anlieger zu befahren ist. Dabei wurden in zwei mehrstündigen Aktionen allein am Wochenende 37 Verstöße festgestellt. Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog sieht für das Befahren der Straße mit dem PKW ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro vor. Auch am heutigen Morgen hielten sich bereits mindestens acht Fahrzeugführerinnen und -führer nicht an das Durchfahrtverbot. Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg beabsichtigt auch in den nächsten Tagen und Wochen weitere Kontrollen durchzuführen.

