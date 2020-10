Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mühe bleibt ohne Lohn

Ohne Beute blieb ein Dieb am Mittwoch in Heidenheim.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht muss sich der Unbekannte in der Robert-Bosch-Straße zu schaffen gemacht haben, so die Erkenntnisse der Polizei. Er brach mit Gewalt einen Zigarettenautomaten von der Wand eines Hauses. Dann wollte er das Metall aufschneiden. Doch kam der Unbekannte nicht weit genug. Er musste flüchten, ohne etwas mitnehmen zu können. Möglicherweise wurde der Täter auch von Zeugen gestört. Immerhin blieb Werkzeug am Tatort zurück. Das stellte die Polizei sicher. Sie ermittelt jetzt, wer für den Diebstahl verantwortlich ist. Dazu hoffen die Ermittler auch auf Hinweise von Zeugen (Hinweistelefon: 07321/63055).

Die Polizei rät: Wenn Sie verdächtige Geräusche hören oder Verdächtiges sehen, wenden Sie sich schnellstmöglich an Ihre Polizei. Notfalls auch unter der Notruf-Nummer 110. Je eher die Polizei verständigt ist, desto früher kann sie einschreiten. Das kann auch Ihrem Schutz dienen.

