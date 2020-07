Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugen nach Raub gesucht

Recklinghausen (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Freitagmittag eine Seniorin bestohlen. Die 78-Jährige war nach eigenen Angaben gegen 12.30 Uhr zu Fuß auf der Wartburgstraße unterwegs. Im Bereich des Berufskollegs wurde sie dann von einer Person mit Klemmbrett angesprochen. Wenig später griff die unbekannte Frau an den Arm der Seniorin, riss ihr ein Armband ab und lief Richtung Lange Straße davon. Dort stieg sie dann in ein hellblaues Auto - möglicherweise mit Osnabrücker Kennzeichen - und fuhr davon. Verletzt wurde die Seniorin bei dem Raub nicht. Die Täterin wurde wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,65m groß, normale Statur, schwarze schulterlange Haare, sprach gebrochenes Deutsch. Die 78-Jährige erstattete einen Tag nach dem Vorfall Anzeige. Die Polizei sucht Zeugen, die den Raub beobachtet haben oder Angaben zu der gesuchten Frau machen können. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

