Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.12.2020

Polizeiinspektion Leer/EmdenPolizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit verletzten Personen++Schwerer Diebstahl aus unbewohntem Wohnhaus++

Weener - Verkehrsunfall mit verletzten Personen Am 29.12.2020 kam es um 17:25 Uhr auf der Heidjer Straße zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Ein 52-jähriger Mann aus Weener befuhr mit seinem Pkw die Heidjer Straße aus Richtung Stapelmoor kommend. Im weiteren Fahrtverlauf übersah der Fahrzeugführer einen am Straßenrand abgestellten Pkw mit Anhänger und fuhr nach einem vergeblichen Ausweichversuch seitlich auf das Fahrzeuggespann auf. Die 48-jährige Beifahrerin konnte sich nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde von der Feuerwehr Stapelmoor geborgen. Der 52-jährige Fahrzeugführer und seine 48-jährige mitfahrende Ehefrau wurden bei dem Aufprall verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen.

Emden - Schwerer Diebstahl aus unbewohntem Wohnhaus In der Zeit vom 28.12.2020, 19:00 Uhr bis zum 29.12.2020, 09:00 Uhr kam es zu einem schweren Diebstahl aus einem unbewohnten Haus in der Braunsberger Straße. Unbekannte Täter verschafften sich durch Einwirken auf eine Fenstertür Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten dort eine Kettensäge. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet.

Hinweise bitte an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104/114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell