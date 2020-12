Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Festnahme durch Bundespolizei - 41-jähriger Mann aus Oerel in U-Haft ++

RotenburgRotenburg (ots)

Festnahme durch Bundespolizei - 41-jähriger Mann aus Oerel in U-Haft

Bremervörde/Ruhsdorf. Die Bundespolizei Passau hat am vergangenen Samstag kurz vor Mitternacht auf der A 3 an der Kontrollstelle Rottal-Ost einen 41-Jährigen aus Oerel festgenommen. Der wegen versuchten Mordes gesuchte Mann sitzt bis zu seiner Gerichtsverhandlung in Untersuchungshaft.

Bei der Überprüfung des Festgenommenen stellten die Beamten im polizeilichen Informationssystem eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Stade fest. Der Beschuldigte ist demnach dringend verdächtig, zusammen mit zwei weiteren Beteiligten im Februar 2020 in Oerel versucht zu haben, einen 41-jährigen Mann heimtückisch und aus Rache zu töten.

Seine beiden 27 und 29 Jahre alten Mittäter wurden bereits im November festgenommen worden und sitzen derzeit in Justizvollzugsanstalten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ein.

Das zuständige Gericht ordnete gegen den 41-Jährigen die Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung an. Im Anschluss an die Ermittlungen lieferte ihn die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Passau ein.

