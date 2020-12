Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bremervörder Ermittler decken Serie von Sachbeschädigungen auf ++ Im Drogenrausch - Junger Mann regelt den Verkehr ++ Reifen aus Keller gestohlen ++ Fußgängerin angefahren ++

RotenburgRotenburg (ots)

Bremervörder Ermittler decken Serie von Sachbeschädigungen auf

Bremervörde. Die Bremervörder Polizei hat drei junge Männer ermitteln können, die für eine ganze Serie von Sachbeschädigungen und weiterer Straftaten im Nordkreis verantwortlich sind.

Dem Trio wird vorgeworfen, zu Beginn des Jahres fünfzehn Bushaltestellen an der Kreisstraße 102 zwischen Gnarrenburg und Bremervörde, in Bremervörde, Brillit, Oerel, Barchel und Nieder Ochtenhausen beschädigt zu haben. Mit einer Softair-Waffe schossen sie im Januar und Februar auf die Verglasung der Wartehäuschen und richteten damit einen Schaden von mehreren tausend Euro an.

Im Zuge der Ermittlungen kamen über zwanzig weitere Straftaten ans Licht. So sind die Männer für zahlreiche Sachbeschädigungen an geparkten Autos, einer Kirche, einer Friedhofskapelle, einer ehemaligen Schule und mehreren privaten Wohn- und Geschäftshäusern verantwortlich. Auch in diesen Fällen schossen sie mit der Softair-Waffe auf die Verglasung der Objekte und verursachten großen Schaden.

Auf das Konto der 21 Jahre alten Männer gehen zudem die Diebstähle von Müll- und Altpapiertonnen im Bereich Nieder Ochtenhausen und Ostendorf im Frühjahr.

Die Beschuldigten sind umfänglich geständig. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

Im Drogenrausch - Junger Mann regelt den Verkehr

Rotenburg. Im Drogenrausch hat ein 25-jähriger Mann am Donnerstagmorgen in der Innenstadt mehrere Autos gestoppt und damit für erhebliche Störungen im Berufsverkehr gesorgt. Gegen 6.40 Uhr sprang er auf die Fahrbahn der Mühlenstraße und hinderte einen 40-jährigen Autofahrer an der Weiterfahrt. Hinter ihm bildete sich sofort ein Stau. Ein paar Minuten später kam es in der Burgstraße zu einer ähnlichen Situation. Der 25-Jährige hielt den VW Caddy eines 47-jährigen Mannes an. In der Folge versuchte er sogar die Tür des Fahrzeugs aufzureißen. Der Fahrer konnte seien Wagen gerade noch verschließen. Auch hier mussten mehrere Autos anhalten. Die Rotenburger Polizei leitete gegen den Mann gleich mehrere Strafverfahren ein.

Reifen aus Keller gestohlen

Visselhövede. Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen aus dem Keller eines Mehrparteienhauses an der Pappelstraße drei Sätze Winterreifen auf Alufelgen und einen künstlichen Weihnachtsbaum gestohlen. Dazu brachen sie eine Kellertür auf. Die Polizei geht von einem Sachschaden von knapp dreitausend Euro aus.

Fußgängerin angefahren

Sittensen. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Friedrichstraße ist am Donnerstagmorgen eine 36-jährige Fußgängerin verletzt worden. Eine 65-jährige Autofahrerin hatte gegen 7.45 Uhr mit ihrem Dacia von der Friedrichstraße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollen und dabei die über die Bahnhofstraße querende Fußgängerin vermutlich übersehen. Die Frau wurde über die Motorgaube auf die Fahrbahn geschleudert. Im Rettungswagen kam sie in das Rotenburger Diakonieklinikum.

Nach Unfallflucht - Polizei sucht Fahrer eines blauen VW Polo

Tarmstedt. Nach einer Unfallflucht suchen die Beamten der Tarmstedter Polizei nach dem noch unbekannten Fahrer eines blauen VW Polo. Er soll am Donnerstag, gegen 13.10 Uhr auf der Hepstedter Straße in Richtung Hepstedt gefahren und in einem Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Ein entgegenkommender, 17-jähriger Motorradfahrer musste über den Gehweg ausweichen. Dabei kam der junge Mann mit seiner Maschine zu Fall. Er blieb zum Glück unverletzt, aber an seiner Kawasaki entstand ein Sachschaden von etwa eintausend Euro. Der Fahrer des VW Polo setzte seine Fahrt fort. Möglicherweise hat er den Vorfall nicht bemerkt. Hinweise bitte unter Telefon 04283/95518-0 an die Polizeistation Tarmstedt.

