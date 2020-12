Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung der PI Rotenburg vom 04.12.2020-06.12.2020

RotenburgRotenburg (ots)

Scheeßel: Fahrt unter Drogeneinfluß mit nicht zugelassenem Pkw und fehlendem Versicherungsschutz Am 05.12.2020, gegen 22.40 Uhr, wurde in der Gemeinde Scheeßel ein Pkw mit finnischem Kennzeichen kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein Drogenvortest ergab, dass die 35-jährige Fahrerin aus der Samtgemeinde Bothel unter dem Einfluss von Kokain und THC steht. Die Gesamtumstände hinsichtlich des finnischen Pkw müssen im Laufe der Ermittlungen noch erhellt werden. Es wurden in jedem Fall mehrere Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Rotenburg: Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 05.12.2020, gegen 00.05 Uhr führte eine Verkehrskontrolle eines Mercedes Benz mit VER-Kennzeichen im Stadtgebiet von Rotenburg, zur Ermittlung eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 51-jährige Fahrer aus dem Landkreis Verden konnte bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle nicht seinen Führerschein vorlegen. Zu allem Überfluss gab er die Personalien seines Bruders an. Da den Beamten die gesamte Situation und das Verhalten des Fahrers komisch vorkam wurden weitere Ermittlungen hinsichtlich der eindeutigen Identität des Fahrers durchgeführt. Dies führte schließlich zu der Erkenntnis, dass dem Fahrer der Führerschein bereits in der Vergangenheit abgenommen worden ist. Es erwartet ihn nun ein Strafverfahren und ab dieser Nacht die Untersagung der Weiterfahrt.

Rotenburg und Umzu: Ruhestörungen und vermeintliche Verstöße gegen die Corona Auflagen

Am Wochenende kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rotenburg zu einigen Ruhestörungen im häuslichen Bereich. Die Verursacher wurden durch die Polizei zur Ruhe ermahnt und vereinzelt kam es auch zu Verwarnungen. In einem Fall musste die Gesellschaft auch aufgelöst werden, da sich Personen aus mehr als zwei Haushalten zusammengesetzt hatten. Dieser Aufforderung wurde bereitwillig nachgekommen.

Lange, PHK PI Rotenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell