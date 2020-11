Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Verkehrsunfall in der Neustadt, Mädchen läuft vor einen Bus und anschließend davon, Polizei sucht Zeugen und das Mädchen

FlensburgFlensburg (ots)

Der Fahrer eines Linienbusses befuhr am Donnerstagmittag (05.11.20), gegen 12.40 Uhr, die Straße "Neustadt" aus Richtung "Nordertor" in Richtung "Bauer Landstraße". Ein circa neunjähriges Mädchen lief plötzlich aus der Schulgasse kommend hinter einem in zweiter Reihe parkenden Auto auf die Fahrbahn "Neustadt". Der Busfahrer konnte zwar eine Notbremsung einleiten, es kam aber zu einem Zusammenstoß mit dem Mädchen, welches daraufhin stürzte. Das Mädchen stand wieder auf und lief in Richung Apenrader Straße davon. Ob das Mädchen bei dem Unfall verletzt wurde, ist nicht klar. Durch die Notbremsung wurden zwei Fahrgäste leicht verletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres Flensburg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

-ca. acht Jahre alt -langes dunkles Haar -grüner Rucksack

Der Verkehrsermittlungsdienst hofft darauf, die Identität des Mädchens herauszufinden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden. Vielen Dank

