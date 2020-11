Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Frauenleiche nach Brand in einem Wohnhaus gefunden - Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen

SchubySchuby (ots)

Am Mittwochvormittag (11.11.20), um 11.21 Uhr, wurde eine Rauchentwicklung in einer Doppelhaushälfte in der Bahnhofstraße in Schuby gemeldet. Als die Feuerwehr- und Rettungskräfte eintrafen, konnte ein 47-jähriger Hausbewohner aus dem Haus gerettet werden. Eine 41-jährige Frau konnte nur noch tot geborgen werden. Die Frau wies erhebliche Verletzungen im Kopfbereich und Verletzungen am Oberkörper auf.

Der 47-jährige Ehemann der Verstorbenen befindet sich in Lebensgefahr. Welche Umstände zu der Tat geführt haben und welche Rolle der Ehemann einnimmt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Flensburg, Frau Dr. Inke Dellius, unter der Rufnummer 0461-89429.

