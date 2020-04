Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kontrollen zum Start der Motorrad-Saison

Kreis Euskirchen

Die Motorrad-Saison 2020 hat begonnen und viele Motorradfahrer haben ihre Maschinen aktiviert. Auch wenn man sich fit fühlt und das Motorrad gut in Schuss ist, sollten sich Bikerinnen und Biker auf den ersten Kilometern nach jedem Neustart wieder "warm" fahren.

Bereits in diesem Jahr musste die Polizei Euskirchen jedoch den ersten Unfall mit einem getöteten Motorradfahrer aufnehmen.

Im Kreis Euskirchen starben in 2019 sechs Motorradfahrer. Es verunglückten mehr als 80 Biker. Fast 50 Prozent dieser Unfälle waren als "Fahrunfälle" auffällig. Dies ist nicht unerwartet und weist deutlich in Richtung der Hauptunfallursache, der überhöhten Geschwindigkeit. Weitere Ursachen sind das Nichtbeachten der Vorfahrt, Fehler beim Abbiegen und die Selbstüberschätzung der Fahrer.

Um die Unfallentwicklung der letzten Jahre weiter zu reduzieren, führt die Polizei im Kreis Euskirchen in diesem Jahr intensive Geschwindigkeitskontrollen mit unterschiedlichen technischen Anlagen und Kontrollen zur Überprüfung des technischen Zustandes der Motorräder an den beliebten Strecken der Kradfahrer gezielt durch.

Damit der Saisonstart auch gelingt, hier ein paar wichtige Tipps:

Fahrtipps: - Fahren Sie vorschriftsmäßig immer mit Licht. - Fahren Sie defensiv und überschätzen Sie sich nicht. - Fahren Sie vorausschauend. - Seien Sie stets bremsbereit. - Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an. - Schneiden Sie keine Kurven. - In Kurven und bei Nässe müssen Sie besonders gefühlvoll bremsen. - Absolvieren Sie nach längeren Fahrpausen ein Motorrad-Sicherheitstraining.

Technik und Sicherheit: - Checken Sie Ihre Maschine nach der Winterpause gründlich durch. - Überprüfen Sie insbesondere Bremsen, Beleuchtung und Bereifung mit vorgeschriebenem Luftdruck. - Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung! Zur gesamten Ausrüstung gehören: Motorradhelm, Leder- oder Textilkombination, Motorradhandschuhe und Stiefel. - Verwenden Sie Protektoren, die das Verletzungsrisiko bei Stürzen vermindern. - Vermindern Sie ergänzend das Verletzungsrisiko mit neu entwickelten Airbag-Westen oder -Jacken. - Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit Sie besser erkennbar sind.

Gesundheit: - Um die Infektionsgefahr durch das Corona-Virus gering zu halten, meiden Sie Fahrten in der Gruppe und halten genügend Abstand zum Vordermann. Fahren Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander. - Halten Sie sich bei Pausen nicht gleichzeitig auf Parkflächen auf und halten bitte die Mindestabstände zueinander ein. - Wenn zwei Personen auf einem Parkplatz stehen, sollte man weiterfahren und sich eine andere Stelle zum Anhalten suchen, so ist man rechtlich auf der sicheren Seite. - Sollten die Ordnungsbehörden weiterhin Ansammlungen von Motorradfahrern feststellen, droht eine Verschärfung der Regeln, die auch Motorradfahrer in Form von Streckensperrungen oder Verbot von Freizeitfahrten treffen könnten.

