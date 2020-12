Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einsatz wegen Ruhestörung - Polizei stößt auf Indoor-Plantage ++ Reifenpanne enttarnt Alkoholfahrt ++ Vandalismus beim Reitverein ++

Einsatz wegen Ruhestörung - Polizei stößt auf Indoor-Plantage

Visselhövede. Wegen einer gemeldeten Ruhestörung sind Beamte der Rotenburger Polizei in der Nacht zum Montag in einem Mehrparteienhaus an der Soltauer Straße auf eine Marihuana-Indoor-Plantage gestoßen. Anwohner hatten sich gegen 1 Uhr früh wegen lauter Musik bei den Ordnungshütern gemeldet und um Hilfe gebeten. Im Hausflur hörten die Polizisten nicht nur die Musik, sie nahmen auch deutlichen Geruch von Marihuana wahr. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft schauten sich die Polizisten in der Wohnung um und fanden in einem blickdicht verklebten Zimmer mehrere Cannabispflanzen und eine kleine Anlage für deren Aufzucht. Die Beamten beschlagnahmten alle Teile der Plantage, weiteres Zubehör für den Vertrieb, bereits geerntetes Rauschgift und auch mögliche Einnahmen aus Drogengeschäften.

Reifenpanne enttarnt Alkoholfahrt

Sittensen/A1. Während ihrer Streifenfahrt auf der Hansalinie A1 ist eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen am Sonntagabend auf einen Audi aufmerksam geworden, der auf der Verzögerungsspur der Anschlussstelle Sittensen in Fahrtrichtung Bremen stand. Im Fahrzeug trafen die Beamten auf den Fahrer, einen 44-jährigen Mann aus Hamburg. Er gab an, eine Reifenpanne gehabt zu haben. Während des Gesprächs bemerkten die Polizisten, dass der Fahrer vermutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck: mehr als 1,5 Promille. Nachdem die Polizei die Gefahrenstelle gesichert hatte, musste der Fahrer auf der Polizeiwache eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Vandalismus beim Reitverein

Sandbostel. Ärgerlichen Schaden haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag auf dem Hauptreitplatz des Reitvereins Sandbostel an der Reiterstraße angerichtet. Mit einem Auto drehten sie dort ihre Kreise und sorgten für tiefe Spuren in der Grasnarbe. Die Polizei geht von einem Schaden von mindestens eintausend Euro aus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Selsingen unter Tel. 04284 92755-0.

