Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Gasaustritt unbekannter Herkunft ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten ++ Sprengung eines Zigarettenautomaten ++ Fahrten unter Drogeneinfluss ++

LeerLeer (ots)

Weener - Gasaustritt unbekannter Herkunft - Evakuierung eines Mehrfamilienhauses

Am frühen Samstagmorgen um 03:38 Uhr wurden Rettungskräfte durch Bewohner eines Mehrfamilienhauses in die Haagstiege nach Weener gerufen. Durch einen Kohlenmonoxid-Warner wurde vor Ort ein erhöhter Wert festgestellt. Die Rettungskräfte evakuierten das gesamte Gebäude. Es wurden insgesamt neun Personen aus dem Gebäude verbracht. Eine 45-jährige Frau und ein 52-jähriger Mann kamen zur Beobachtung in ein Krankenhaus nach Leer. Das gesamte Gebäude wurde gesperrt und die Bewohner kamen bei Nachbarn, Freunden oder der Familie unter. Hinweise auf die Ursache wurden vor Ort nicht erlangt.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Neujahrstag gegen 21:45 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen Rollerfahrer in der Friedrich-Ebert-Straße aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der 31-jährige Fahrer aus Moormerland lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen und nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Emden - Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten

Am frühen Samstagmorgen um 01:56 Uhr wurde ein Zigarettenautomat in der Cirksenastraße in Emden durch eine bislang unbekannte Täterschaft angegangen. Der Automat ist bereits in der Silvesternacht durch eine Sprengung beschädigt worden und wurde nun auf unbekannte Art geöffnet. Die Täter erlangten mutmaßlich Zigarettenschachteln. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei in Emden bittet in dieser Sache um Hinweise.

Emden - Sprengung eines Zigarettenautomaten

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:20 Uhr wurde ein Zigarettenautomat in der Schweckendieckstraße in Emden durch eine bislang unbekannte Täterschaft auf unbekannte Weise gesprengt. Vermutlich wurde neben Zigaretten auch Bargeld entwendet. Der Automat wurde durch die Explosion stark beschädigt und es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei in Emden bittet in dieser Sache um Hinweise.

Leer - Fahrten unter Drogeneinfluss

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden insgesamt drei Personen kontrolliert, welche ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten.

Um 19:50 Uhr wurde in der Rymeerstraße in Leer ein 35-jähriger Mann aus Leer kontrolliert, welcher einen E-Scooter unter dem Einfluss Betäubungsmitteln führte. Zudem war die Person mit 0,71 Promille alkoholisiert.

Gegen 21:40 wurde ein 19-jähriger Heranwachsender aus Leer in der Hauptstraße am Steuer eines PKW kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Heranwachsende unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht.

Am frühen Samstagmorgen um 01:40 Uhr wurde im Ostersteg in Leer ein 18-jähriger Heranwachsender kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten bei dem PKW-Fahrer fest, dass der Heranwachsende ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht.

In allen Fällen erfolgten Blutentnahmen, die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell