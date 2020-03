Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hartenberg/Münchfeld - Streit zwischen Autofahrern eskaliert

Mainz (ots)

Samstag, 21.03.2020, 08:05 Uhr

Ein 29-Jähriger Autofahrer wird nach einer Unstimmigkeit im Straßenverkehr, von einem 45-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 29-Jährige ist am Samstagmorgen gegen kurz nach acht Uhr mit seinem Mercedes von der Kantstraße kommend in der Ricarda-Huch-Straße unterwegs. Der 45-Jährige, ebenfalls Mercedesfaher, befährt die Ricarda-Huch-Straße zum selben Zeitpunkt in Entgegengesetzter Richtung und ist eigentlich wartepflichtig, da auf seiner Straßenseite weitere Autos im Straßenverlauf längs geparkt waren. Der 45-Jährige kommt seiner Wartepflicht allerdings nicht nach und kommt dem 29-Jährigen im verengten Straßenabschnitt entgegen. Mitten auf der Fahrbahn kommt es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung, währenddessen der bereits aus seinem Fahrzeug ausgestiegene 45-Jährige, dem 29-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlägt. Danach entfernt sich der 45-Jährige. Die hinzugerufenen Polizeibeamten des Neustadtreviers können den Täter nach kurzer Zeit anhand des Autokennzeichens und einer Personenbeschreibung ermitteln. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

