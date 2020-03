Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Appenheim - Mehrere Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Appenheim (ots)

Sonntag, 22.03.2020

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden mehrere Pkw Ziel von bislang unbekannten Autoaufbrechern. Erfolg hatten die Täter bei drei Pkw, die in der Ortslage Appenheim, in der Schulstraße und in der Straße Vorm Westerberg geparkt waren. Die Autos wurden von den Tätern teilweise komplett durchwühlt und es wurden diverse Gegenstände entwendet. Derzeit wird noch geprüft, wie sich die Täter Zutritt zu den Fahrzeugen verschafft haben. Von den Ermittlern der Polizeiinspektion Ingelheim wurden Spuren gesichert und es konnten Beweismittel sichergestellt werden, die möglicherweise von den Tätern am Tatort zurückgelassen wurden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

