Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Haftbefehl vergessen - Bundespolizei nimmt Gesuchten im Bahnhof Kiel fest

Kiel (ots)

45-jähriger Deutscher wollte den Diebstahl seines Handys anzeigen und landet im Gefängnis.

Als der Mann am heutigen Morgen (18.08.2020) gegen 06:15 Uhr die Dienststelle der Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof betrat, rechnete er nicht mit dem weiteren Tagesverlauf. Er suchte die Wache auf, um eigentlich den Diebstahl seines Handys zur Anzeige zu bringen. Bei der Überprüfung seiner Daten, die zur Anzeigenerstattung notwendig sind, stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er war durch die Staatsanwaltschaft Flensburg wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 465,-EUR verurteilt worden. Da bisher kein Geldeingang zu verzeichnen war, wurde ihm nun die letztmalige Möglichkeit der Begleichung gegeben. Da er auch dieses Mal die Zahlung der Geldstrafe verweigerte, wurde er mit dem Dienstfahrzeug der Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt verbracht, wo er nun die nächsten 31 Tage verbringen wird.

