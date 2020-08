Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizei verhaftet gesuchten Mann

Lübeck (ots)

41-jähriger Rumäne hatte offenen Haftbefehl

Montagmorgen, 17.08.2020 gegen 00:10 Uhr, führten Beamte der Bundespolizei im Lübecker Hauptbahnhof eine Personenkontrolle durch. Ein 41-jähriger Rumäne hatte zwar keine Identitätspapiere bei sich, seine Identität konnte aber durch die in der Dienststelle der Bundespolizei durchgeführten Maßnahmen geklärt werden. Anhand der ermittelten Daten war der Mann wegen Diebstahl zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1.070,- Euro verurteilt worden. Da er seine Rechnung nicht beglich, wurde später ein Vollstreckungshaftbefehl erlassen. Da der Mann die Geldstrafe auch jetzt nicht zahlen konnte, war ihm schon einmal eine Freifahrt im Dienstfahrzeug der Bundespolizei Richtung Justizvollzugsanstalt und die dortige Unterbringung für die nächsten 107 Tage sicher.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell