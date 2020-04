Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Zigarettenautomat aufgebrochen

Rülzheim (ots)

Einen Zigarettenautomaten haben bislang unbekannte Tatverdächtige am Montagabend gegen 23.30 Uhr in Rülzheim aufgebrochen. Eine Zeugin konnte beobachten, wie drei Personen sich an dem Gerät zu schaffen machten und verständigte die Polizei. Bei einer Überprüfung des Automaten im Südring konnten entsprechende Aufbruchspuren festgestellt werden. Bei den Tätern soll es sich um drei junge Männer handeln, welche im Alter von 20 Jahren sein sollen. Eine Person trug zum Tatzeitpunkt eine kurze knielange Hose, ein dunkles Oberteil sowie weiße Turnschuhe. Zu den beiden anderen Personen liegt keine Beschreibung vor. Bevor die Beamten an der Örtlichkeit eintrafen, entfernten sich die Tatverdächtigen fußläufig von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von 300 EUR. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de. zu wenden.

