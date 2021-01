POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.01.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.01.2021

PI Leer/EmdenPI Leer/Emden (ots)

Leer - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/ Tätlicher Angriff auf Polizeivollzugsbeamte Am 07.01.2021, um 07:11 Uhr, kam es auf der Papenburger Straße (B70) in Höhe der Ampelanlage an der Spriekenborger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Vor Ort konnte durch die Polizei lediglich der Pkw-Führer angetroffen werden, der Fußgänger hatte sich bereits in unbekannte Richtung entfernt. Durch die Polizeibeamten wurde der beteiligte Fußgänger an einem nahegelegenen Wohnhaus festgestellt. Dort erklärte der 22-jährige Mann aus Leer, dass er lediglich durch die Verursachung eines Unfalles das Erscheinen der Polizei herbeiführen wollte, da er Streit mit einem Bekannten gehabt habe. Nach polizeilichen Belehrungen mit Hinweis auf die damit begangene Straftat reagierte der junge Mann umgehend aggressiv, wobei er im weiteren Verlauf einen Polizeibeamten mit einem vorsätzlichen Faustschlag angriff. Dieser wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Verursacher wurde in Gewahrsam genommen und beleidigte die Einsatzkräfte erheblich. Dem 22-jährigen wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Weiterhin muss sich der Mann jetzt in mehreren Strafverfahren verantworten.

