Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 08.01.2021

PI Leer/EmdenPI Leer/Emden (ots)

++Spendensammlung - dreister Taschendiebstahl++

Weener - Spendensammlung - dreister Taschendiebstahl Weener - Am 07.01.2021, zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes in der Kirchhofstraße zu einem dreisten Taschendiebstahl. Eine 80-jährige Frau aus Weener kam gerade aus dem Geschäft und war auf dem Weg zu ihrem Pkw, als ein junger Mann an sie herantrat und suggerierte, eine Spendensammlung durchzuführen. Die Dame wurde bei Übergabe ihres Spendenbetrages geschickt abgelenkt und ihr wurde eine nicht unerhebliche Summe an Bargeld im dreistelligen Bereich aus der Handtasche entwendet. Der Täter, welcher sich vermutlich in Richtung Poststraße entfernte, wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze, gewellte, dunkle und dünne Haare, südländischer Typ, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich: Seien Sie wachsam, versuchen Sie unbekannte Personen, die Sie in ein Gespräch verwickeln wollen, möglichst auf Abstand zu halten. Tragen Sie Wertgegenstände eng am Körper und sprechen Sie Mitbürger an, wenn Sie sich unsicher fühlen. Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die zum genannten Vorfall Angaben machen können, sich mit der Dienststelle in Weener in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizeistation Weener 04951-914820

