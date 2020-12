Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Dieb erbeuten Schmuck bei Einbruch

Karlsruhe (ots)

Goldschmuck im Wert von 500 Euro hat ein Unbekannter am Freitag im Heimgartenweg erbeutet.

Zwischen 11 Uhr und 19 Uhr gelangte der Eindringling über die rückwärtige Gartenseite Zutritt auf das Grundstück. Dort beschädigte er das Fenster und gelangte so in das Wohnhaus. Im Inneren betritt er sämtliche Zimmer im Erdgeschoss sowie Obergeschoss und öffnet und durchwühlt Schränke und Schubladen. Mit seiner Beute verschwindet der Täter vermutlich über die Balkontür in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach Zeugen die sich unter der Telefonnummer 0721/6663611 melden können.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

