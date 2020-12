Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Sachbeschädigung am Gerätehaus des Sportplatzes in Helmsheim

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich am Sonntagmittag zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gerätehütte am Sportplatz eines Turnvereins in Bruchsal-Helmsheim.

Bei Eintreffen der Polizei war die linke Seite der Flügeltür eingetreten und die Scheiben eingeschlagen. Eine der Scheiben war von innen an die Tür gelehnt. Ob etwas entwendet wurde bedarf weiterer Ermittlungen. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Bruchsal bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07251/ 726 -0 zu melden.

Moritz Hipp, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell