Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hochwertiger BMW X5 gestohlen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 10:40 Uhr, einen hochwertigen BMW X5 M vor einem Wohnanwesen in Karlsruhe-Stupferich, "Am Maueranger" gestohlen. Vermutlich durch Überwinden des elektronischen Schlosses war der schwarze SUV mit den Kennzeichen KA-PB 5755 in die Hände der Autodiebe gelangt. Das Fahrzeug hatte beim Kauf vor drei Jahren einen Wert von 150.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721/939-5555 mit der Kriminalpolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell