Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Roter Golf oder Polo nach Unfallflucht gesucht

KarlsruheKarlsruhe (ots)

An der Überleitung der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte der Autobahn 5 zur Südtangente in Richtung Pfalz fuhr am Sonntag kurz vor 16.00 Uhr ein roter VW Golf oder Polo in der dortigen Linkskurve gegen die Leitplanke. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mindestens 700 Euro zu kümmern, fuhr der Fahrer oder die Fahrerin einfach weiter. Auf der Straße blieben mehrere Plastikfahrzeugteile und ein Teil des linken Scheinwerferglases zurück. Eine Polizeifahndung hat nicht zur Feststellung des Unfallverursachers geführt.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

