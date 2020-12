Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer schwer gestürzt

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Samstagabend, gegen 19 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Hagsfelder Brücke in Richtung der Oberdorfstraße. Am Ende der Brücke überfuhr er vermutlich aus Unachtsamkeit die Bordsteinkante an einer Bushaltestelle und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad. Dort stürzte er zu Boden und zog sich mehrere Platzwunden am Kopf sowie im Gesicht zu. Diese bluteten stark. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Der Fahrradfahrer wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Er hatte keinen Fahrradhelm getragen.

