Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Dieb entwendet Zigaretten aus Automaten

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Vermutlich mithilfe eines Trennschleifers öffnete ein bislang unbekannter Täter, in der Nacht zum Sonntag, einen Zigarettenautomaten der im Kreuzungsbereich der Goethestraße / Yorckstraße in der Karlsruher Weststadt an einer Hauswand hing. Hierbei entwendete der Dieb eine bislang unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln und flüchtete im Anschluss mit seiner Beute.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet Zeugen die in der besagten Nacht im Bereich der Tatörtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721/6663611 zu melden.

