Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Hückelhoven (ots)

In der Nacht zum 10. September (Donnerstag) hebelten unbekannte Personen die Haustür eines Hauses an der Straße In der Schlee auf. Aus dem Hausflur stahlen sie zwei Paar Sportschuhe. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird noch ermittelt.

