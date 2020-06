Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 55-jährige Radfahrerin am Dienstagvormittag in Karlsruhe, als sie mit einem querenden Pkw kollidierte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr die 55-Jährige mit ihrem Fahrrad kurz vor 07:00 Uhr die Hohlohstraße in südwestlicher Richtung. An der Kreuzung mit dem Staufenbergweg beabsichtige sie, weiter geradeaus zu fahren. Dabei übersah sie aber offenbar den von rechts herannahenden, bevorrechtigten Ford eines 44-Jährigen. In der Folge wurde die Frau vom Pkw frontal erfasst und stürzte zu Boden. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.500 Euro.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletze zunächst vor Ort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest beim 44-jährigen Autofahrer einen Wert von knapp 0,6 Promille, woraufhin die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Er wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Florian Herr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell