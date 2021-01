Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 11.01.2021

PI Leer/EmdenPI Leer/Emden (ots)

++Frontalzusammenstoß zweier Pkw++Diebstahl von Baustelle++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person++

Nortmoor - Frontalzusammenstoß zweier Pkw Nortmoor - Am heutigen Morgen ereignete sich gegen 06:20 Uhr auf der Straße An der B 436 ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 46-jährige Frau aus Holtland befuhr mit ihrem Pkw Kia die B 436 aus Hesel kommend in Richtung Leer und beabsichtigte, an der Anschlussstelle Leer/Ost auf die Autobahn in Richtung Oldenburg aufzufahren. Hierbei übersah sie einen 25-jährigen Mann aus Westoverledingen, welcher die B 436 mit seinem Pkw VW in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß der Pkw. Die 46-Jährige und der 25-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein Beifahrer des Westoverledingers blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Beide Pkw wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.

Weener - Diebstahl von Baustelle Weener - In dem Zeitraum vom 09.01.2021, 11:00 Uhr, bis zum 10.01.2021, 12:30 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter eine größere Menge Elektrokabel von einer Baustelle im Weißdornweg. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich mit der Dienststelle in Weener oder Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Leer - Am 10.01.2021, um 20:15 Uhr, kam es auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Mofafahrer. Eine 28-jährige Frau aus Leer befuhr mit ihrem Fahrrad die Bremer Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich wollte ein 30-jähriger Mann aus Papenburg mit einem Mofa von einem Grundstück auf die Bremer Straße einfahren und übersah die auf dem Radweg befindliche Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Frau mit ihrem Fahrrad stürzte und leicht verletzt wurde. Der Mofafahrer blieb unverletzt.

