Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für die Bereiche Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Corona Verstoß Am Freitag, 18.12.2020, gegen 23:21 Uhr, wurde der Polizei eine Ruhestörung durch laute Musik aus einer Wohnung in der Lindenstraße gemeldet. Bei einer Überprüfung konnten die Beamten in der betroffenen Wohnung acht Personen im Alter von 16 bis 21 Jahren aus acht verschiedenen Haushalten aus den Bereichen Lindern, Lastrup und Molbergen ohne jegliche Schutzmaßnahmen feststellen. Die Zusammenkunft wurde durch die Beamten beendet und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Einen Teilnehmer der Feierlichkeit erwartet zusätzlich ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und einen anderen eine zusätzliches Ordnungswidrigkeitverfahren wegen falscher Personalienangabe gegenüber den eingesetzten Beamten.

Cloppenburg - Corona Verstoß Am Freitag, 18.12.2020, gegen 18:10 Uhr, werden durch die Polizei im Stadtpark Cloppenburg sieben Personen im Alter von 12 bis 19 Jahren aus sechs verschiedenen Haushalten aus den Bereichen Garrel und Cloppenburg ohne jegliche Schutz- und Abstandsmaßnahmen festgestellt. Die Zusammenkunft wurde beendet und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Corona Verstoß Am Samstag, 19.12.2020, gegen 19:04 Uhr, werden durch die Polizei in Cloppenburg, im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Emsteker Straße, fünf Personen im Alter von 15 bis 18 Jahren aus vier verschiedenen Haushalten aus den Bereichen Cappeln, Emstek und Cloppenburg in einem Pkw festgestellt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen die Zwei-Personen-Haushaltsregelung wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Corona Verstoß Am Samstag, 19.12.2020, gegen 21:16 Uhr, werden durch die Polizei in Cloppenburg, auf einem Parkplatz Lankumer Ring, drei Personen im Alter von 17 bis 18 Jahren aus drei verschiedenen Haushalten aus dem Bereich Cloppenburg ohne jegliche Schutz- und Abstandsmaßnahmen festgestellt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen die Zwei-Personen-Haushaltsregelung wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Corona Verstoß Am Samstag, 19.12.2020, gegen 18:45 Uhr, wurde der Polizei eine Ruhestörung durch laute Musik aus einer Wohnung in der Philipp-Reis-Straße gemeldet. Bei einer Überprüfung konnten die Beamten in der betroffenen Wohnung sechs Personen im Alter von 24 bis 53 Jahren aus drei verschiedenen Haushalten aus den Bereichen Cloppenburg und Barßel ohne jegliche Schutzmaßnahmen feststellen. Die Zusammenkunft wurde durch die Beamten beendet und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Corona Verstoß Am Samstag, 19.12.2020, gegen 23:52 Uhr, werden durch die Polizei in Cloppenburg, auf einem Parkplatz Bürgermeister-Feigel-Straße, vier Personen im Alter von 19 bis 21 Jahren aus vier verschiedenen Haushalten aus den Bereichen Cloppenburg und Emstek ohne jegliche Schutz- und Abstandsmaßnahmen festgestellt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen die Zwei-Personen-Haushaltsregelung wurde eingeleitet

Garrel - Corona Verstoß Am Samstag, 19.12.2020, gegen 21:50 Uhr, werden durch die Polizei Cloppenburg auf einer Sitzbank in der Teichstraße fünf Personen im Alter von 14 bis 15 Jahren aus fünf verschiedenen Haushalten aus dem Bereich Garrel festgestellt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen die Zwei-Personen-Haushaltsregelung wurde eingeleitet.

Lastrup - Corona Verstoß Am Samstag, 19.12.2020, gegen 23:08 Uhr, werden durch die Polizei Cloppenburg auf einem Schulgelände in Lastrup fünf Personen im Alter von 16 bis 20 Jahren aus fünf verschiedenen Haushalten aus den Bereichen Lastrup und Cloppenburg festgestellt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen die Zwei-Personen-Haushaltsregelung wurde eingeleitet.

Molbergen - Pkw Brand Am Samstag, 19.12.2020, gegen 16:15 Uhr, geriet in der Hauptstraße ein Pkw Daimler vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Molbergen gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Der Pkw wurde durch den Brand völlig zerstört. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt Am Samstag, 19.12.2020, um 05:08 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Cloppenburger mit seinem Fahrrad die Straße Wallfahrtsweg. Der Radfahrer fiel durch seine unsichere Fahrweise (starke Schlangenlinien) einer Streifenwagenbesatzung auf. Durch die Beamten wurde eine starke Alkoholbeeinflussung festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt Am Sonntag, 20.12.2020, um 05:52 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Bakumer mit seinem Pkw die Osterstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert (1,55 Promille) und das Fahrzeug nicht mehr versichert ist und zudem diverse technische Mängel aufweist. Dem Bakumer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Pkw wurde vor Ort stillgelegt. Löningen - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Am Samstag, 19.12.2020, um 20:45 Uhr, wurde ein 21-jähriger Löninger mit seinem Pkw in der Straße Linderner Damm kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass das Fahrzeug ohne jeglichen Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurde. Der Pkw wurde vor Ort stillgelegt und die Weiterfahrt untersagt.

Lindern - Verkehrsunfall Am Samstag, 19.12.2020, um 22:22 Uhr, kam es in der Peheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Linderner geriet mit seinem Pkw Ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn und überschlug sich im Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 5500 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand und aktuell ein Fahrverbot zu verbüßen hat. Eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

