Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Horn-Westerwinkel/Unfallflucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei in Lüdinghausen die Fahrerin eine silbernen Mercedes, vermutlich C-Klasse. Ein Zeuge beoachtete am Mittwoch (2.12.) um 17.10 Uhr, wie eine Frau ihren Mercedes aus einer Parklücke auf dem Parkplatz des Golfplatzes ausparkte. Dabei stieß sie mit einem geparkten 5-er BMW zusammen und beschädigte diesen. Die Frau stieg aus ihrem Auto aus und begutachtete des Schaden. Später entfernte sie sich von der Unfallstelle ohne ihren Anschlusspflichten nachzukommen. Die Frau wird als Seniorin mit grauen Haaren beschrieben. Der Mercedes dürfte ihm Heckbereich beschädigt sein. Die Autofahrerin, sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

